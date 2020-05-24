Elazığ Valisi Kaldırım, salgınla mücadelede aktif rol alan ekiplere ikramda bulundu
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Elazığ Valisi Kaldırım, salgınla mücadelede aktif rol alan ekiplere ikramda bulundu

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sahada aktif çalışan tüm ekiplere baklava, çikolata ve kolonya ikramında bulunuldu.

Elazığ Valisi Kaldırım, salgınla mücadelede aktif rol alan ekiplere ikramda bulundu
24.05.2020 20:17 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:54

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sahada aktif çalışan tüm ekiplere baklava, çikolata ve kolonya ikramında bulunuldu.

Vali Kaldırım, Kovid-19 salgını ile mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları ile vefa sosyal destek grubu, emniyet, jandarma, AFAD, Türk Kızılay ve UMKE ekiplerine Ramazan Bayramı dolayısıyla jest yaptı.

Kaldırım'ın talimatı üzerine görevlendirilen ekipler, fedakarca görev yapan Fethi Sekin Şehir ve Fırat Üniversitesi Hastanelerindeki sağlık çalışanları ile 156, 155 ve 112 çağrı merkezinde görevli personele baklava, çikolata ve kolonya ikram ederek bayramlarını kutladı.

Ayrıca ekipler, yol kontrol noktalarında görev yapan emniyet ve jandarma ekiplerini de ziyaret ederek ikramda bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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