Elazığ Valisi Kaldırım'dan görev başındaki güvenlik güçlerine bayram ziyareti
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Elazığ Valisi Kaldırım'dan görev başındaki güvenlik güçlerine bayram ziyareti

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, uygulama noktasında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Elazığ Valisi Kaldırım'dan görev başındaki güvenlik güçlerine bayram ziyareti
25.05.2020 19:31 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:50

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, uygulama noktasında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Kaldırım, kent merkezindeki polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek, görevi başındaki güvenlik güçlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Kaldırım, yol kontrol ve denetim faaliyetleri hakkında bilgi alarak, ekiplere başarı diledi.

Vali Kaldırım'a ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan da eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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