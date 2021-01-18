Elazığ Valisi Erkaya Yırık, vatandaşlarla bir araya geldi
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Elazığ Valisi Erkaya Yırık, vatandaşlarla bir araya geldi

18.01.2021 20:43 | Son Güncelleme: 18.01.2021 20:46
Elazığ Valisi Erkaya Yırık, vatandaşlarla bir araya geldi

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Aksaray Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Aksaray Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Vali Yırık, mahalle buluşmaları kapsamında Aksaray Mahallesi'nde ikamet eden depremzede ve dezavantajlı aileleri evlerinde ziyaret etti.

Vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Yırık, çözüm noktasında ilgili birimlere talimat verdi.

Vali Yırık, ziyaretlerinde çocuklarla da yakından ilgilendi.

Mahalle sakinleri, kendilerini ziyaret ederek talep ve isteklerini dinleyen Vali Yırık'a teşekkür etti.

Vali Yırık'a ziyaretlerinde Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ve Genç Kızılay Gönüllüleri Başkanı Fatih Bozkurt ile Kızılay gönüllüleri eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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