Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "Depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler."
27.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:06
Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "Depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler.
Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "Depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdem Gültekin