Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "Depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler."
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Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "Depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler."

27.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:06
Elazığ Valisi Erkaya Yırık:

Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "Depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "Depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdem Gültekin

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