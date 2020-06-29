Elazığ Valisi Erkaya Yırık, basın mensupları ile buluştu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Elazığ Valiliği'ne atanan Vali Erkaya Yırık, basın mensuplarıyla biraraya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Elazığ Valiliği'ne atanan Vali Erkaya Yırık, basın mensuplarıyla biraraya geldi.

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen tanışma toplantısında Vali Yırık, kentte faaliyet gösteren ulusal ve yerel medya temsilcilerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Vali Yırık, yönetimin vatandaşlarla ilgili hizmetleri yaparken, kamuoyunun yapılanlardan haberdar olması için basına ihtiyaç duyduğunu belirterek, "İdare, basın mensupları olmadan yapılmaz, basın mensupları da idare olmadan işten keyif almaz. Dolayısıyla hep beraber müşterek bir şekilde Elazığ'ımıza hizmet etmeye çalışacağız." dedi.

Kentin bu kadar yöneticisine yakın, milletini seven, yaşadığı kentle ilgili medya anlayışından dolayı basın mensuplarına teşekkür eden Yırık, şunları kaydetti:

"İdarecinin tabi ki yöneticilik mesleğini yalnız yapması mümkün değildir. Sizlerin de katkısı ve desteğiyle, el birliğiyle vatandaşlarımızın mutlu olacağı ve hepimizin hayırla yad edileceği bir hizmet bırakabilmek, kuşkusuz başta benim olmak üzere hepimizin kazancına olacaktır. 18 Haziran itibariyle başlamış bulunan yeni görevimin şahsım, Elazığ halkı, milletimiz, devletimiz ve hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geldiğiniz için, bizimle burada, bu sohbette eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA