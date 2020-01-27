Elazığ Valiliğinden gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusu
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Elazığ Valiliğinden gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Elazığ Valiliğince, gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

27.01.2020 00:50 | Son Güncelleme: 27.01.2020 00:50
Elazığ Valiliğinden gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Valiliğince, gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Valiliğin hesabından yapılan açıklamada, "Enkazda kalan insanları kurtarmak için canları pahasına çalışan kurtarma ekiplerinin morallerini bozmak için yaptığı insanlık dışı yalan haberi sebebiyle, Elazığ Valiliğimizce Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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