Elazığ Valiliği: "Şahıs ikna edilmek suretiyle etkisiz hale getirilmiştir"
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Elazığ Valiliği: "Şahıs ikna edilmek suretiyle etkisiz hale getirilmiştir"

Elazığ Valiliği: 'Şahıs ikna edilmek suretiyle etkisiz hale getirilmiştir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da bir polis merkezine tüfekle gelen şahısla ilgili valilikten yapılan açıklamada: " Polis Merkezi önünde şahsi sorunları bulunan H. A., pompalı silah ile havaya ateş etmiştir.

Elazığ'da bir polis merkezine tüfekle gelen şahısla ilgili valilikten yapılan açıklamada: " Polis Merkezi önünde şahsi sorunları bulunan H. A., pompalı silah ile havaya ateş etmiştir. Şahıs ikna edilmek suretiyle etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Olay, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Bahçelievler Polis Merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şüpheli H.A, kıyafetinin üzerine sakladığı pompalı tüfekle polis merkezinin bahçesine girdi. Bu sırada görevli polisler fark edip dur ihtar çekerek müdahale etmek istedi. Şahsın tüfeği çekmesi üzerine tedbirler alındı. Aynı zamanda bölgeye çok sayıda polisle birlikte Özel Harekat Timi sevk edildi. Şahısla bir süre görüşen polisler, yaklaşık yarım saatin sonunda şüpheliyi ikna ederek silahını bırakmasını sağladı.Şüpheli gözaltına alınarak kontrol için hastaneye sevk edildi.

Valilikten açıklama geldi

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada: " 25.05.2021 günü saat 14.30 sıralarında Bahçelievler Polis Merkezi önünde şahsi sorunları bulunan H. A., pompalı silah ile havaya ateş etmiştir. Polis merkezine yönelik herhangi bir saldırı söz konusu değildir. Şahıs ikna edilmek suretiyle etkisiz hale getirilmiştir"denildi. - ELAZIĞ

Elazığ Valiliği: 'Şahıs ikna edilmek suretiyle etkisiz hale getirilmiştir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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