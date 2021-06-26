Elazığ Valiliği, Bingöl Kiğı merkezli depremden Karakoçan ilçesinin 4 köyünün kısmen etkilendiğini bildirdi

Elazığ Valiliğince, Bingöl'ün Kiğı ilçesi merkezli depremden Karakoçan ilçesinde 4 köyün kısmen etkilendiği bildirildi.

Elazığ Valiliğince, Bingöl'ün Kiğı ilçesi merkezli depremden Karakoçan ilçesinde 4 köyün kısmen etkilendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı, Çelebi, Yeşilbelen, Sarıhan ve Çan köylerinin kısmen etkilendiği belirtildi.

Açıklamada "Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen