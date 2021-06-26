Elazığ Valiliği, Bingöl Kiğı merkezli depremden Karakoçan ilçesinin 4 köyünün kısmen etkilendiğini bildirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ Valiliği, Bingöl Kiğı merkezli depremden Karakoçan ilçesinin 4 köyünün kısmen etkilendiğini bildirdi

Elazığ Valiliği, Bingöl Kiğı merkezli depremden Karakoçan ilçesinin 4 köyünün kısmen etkilendiğini bildirdi
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ Valiliğince, Bingöl'ün Kiğı ilçesi merkezli depremden Karakoçan ilçesinde 4 köyün kısmen etkilendiği bildirildi.

Elazığ Valiliğince, Bingöl'ün Kiğı ilçesi merkezli depremden Karakoçan ilçesinde 4 köyün kısmen etkilendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı, Çelebi, Yeşilbelen, Sarıhan ve Çan köylerinin kısmen etkilendiği belirtildi.

Açıklamada "Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

Bingöl depremini en şiddetli hisseden Karakoçan'da 3 ev yıkıldı
Bingöl depremini en şiddetli hisseden Karakoçan'da 3 ev yıkıldı
Bingöl'deki deprem sonrası Vali ve İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Olumsuz ihbar yok
Bingöl'deki deprem sonrası Vali ve İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Olumsuz ihbar yok
Son Dakika: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Poyraz Meral Akşener Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Tuğba Coşkun İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Ozan Tufan Metin Oktay Burak Elmas Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ Valiliği, Bingöl Kiğı merkezli depremden Karakoçan ilçesinin 4 köyünün kısmen etkilendiğini bildirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 00:23:57. #1.15#

title