: Elazığ türsab: umre kısıtlaması geçici, hac için kısıtlama yok

27.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:21

TÜRSAB: Umre kısıtlaması geçici, hac için kısıtlama yok

TÜRSAB Hac ve Umre'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Diyaeddin Şahin, Suudi Arabistan'ın koronavirüs nedeniyle umre ziyaretlerini geçici olarak askıya almasıyla ilgili kriz masası oluşturduklarını belirterek, "Bu kısıtlama sadece umre için geçerlidir ve geçici bir süre için olan bir kısıtlamadır. Çok yakın zamanda yeniden başlayacağını umuyoruz, Hac için herhangi bir kısıtlama yok" dedi.

TÜRSAB yönetimi, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8'lik depremde etkilenen seyahat acentelerini ziyaret etmek üzere Elazığ'a geldi. TÜRSAB Hac ve Umre'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Diyaeddin Şahin, Suudi Arabistan'ın koronavirüs nedeniyle Umre ziyaretlerini geçici olarak askıya almasıyla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ile irtibata geçtiklerini ve bir kriz masası oluşturduklarını belirtti. Şahin, "Hiçbir umrecimizin, hiçbir acentemizin mağdur olmasını istemiyoruz. 26 Şubat gecesi internet üzerinden Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'nın bir açıklaması oldu. Geçici olarak umre vizelerinin durdurulduğunu açıkladılar. Bunu koronavirüs ile ilgili gerekli tedbirleri almak için yaptıklarını söylediler. Bugün sabah itibariyle de vizesini almış olan yolcuların da ülkeye girişinin geçici olarak durdurulduğunu söylediler. TÜRSAB olarak bir kriz masası oluşturduk. Diyanet İşleri Başkanı ile irtibat haline geçtik hemen ve yaptığımız değerlendirmeler sonucu bugün uçması gereken 3 bine yakın yolcumuzun maalesef bu sebepten dolayı uçamadığını tespit ettik. Biz de bu geçici durdurmanın, ertelemenin sonuçlarını bekleyeceğiz. Bununla ilgili gerekli tedbirleri alacağız, almaya devam edeceğiz" dedi.

'BU KISITLAMA SADECE UMRE İÇİN'

Kısıtlamanın sadece umre için ve geçici bir süre olduğunu vurgulayan Şahin, "Çok yakın zamanda yeniden başlayacağını umuyoruz. Hac için herhangi bir kısıtlama yok. Zaten hacca daha çok var. Hac yazın sonlarına doğru. O zamana kadar bu virüsten eser kalmayacağına inanıyoruz. Bununla ilgili de herhangi bir kısıtlama olmadığını belirtmek istiyoruz. İkincisi de Suudi Arabistan'da şu anda bu hastalıkla ilgili koronavirüs ile ilgili kayıtlara girmiş hiç bir vaka yok, hiç bir hasta yok. Bu kısıtlama kararının alınmasının sebebi hastalık olması değil tedbir amaçlıdır. Zamana ihtiyaçları var ve bu zaman içinde de ziyaretçi kabul etmeyeceklerini söylediler. Bu sebeple yakınları Suudi Arabistan'da olan vatandaşlarımızın içi rahat etsin. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir problem yok. Onlar normal biletlerinde daha önce planlanan şekilde geri döneceklerdir. Bir rahatsızlık yok. Devletimiz, birliğimiz gerekli tedbirleri alıyor. Almaya da devam edecektir. Şüphesiz bir kısa bir süre sektörümüz bundan etkilenecektir ama hedeflediğimiz Umre sayısına da en yakın zamanda ulaşacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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