SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Elazığ TSO, korona virüsle ilgili hazırladığı raporu TOBB'a sundu - Ekonomi
Elazığ, Ekonomi

Elazığ TSO, korona virüsle ilgili hazırladığı raporu TOBB'a sundu

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin ve dünya genelinde yaşanan gelişmelerin iş dünyasına etkilerini içeren rapor hazırlandı, TOBB'ye sunuldu.

18.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:52
Elazığ TSO, korona virüsle ilgili hazırladığı raporu TOBB'a sundu

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin ve dünya genelinde yaşanan gelişmelerin iş dünyasına etkilerini içeren rapor hazırlandı, TOBB'ye sunuldu.


Hazırlanan rapor hakkında bilgi veren Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, iş dünyasının yaşanan krizden en az hasarla çıkması için önerilerinin ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmesini beklediklerini aktardı.


Başkan Arslan açıklamasında,"TOBB tarafından ülke genelindeki tüm işletmelerin korona virüsten etkilenmesiyle ilgili bir rapor hazırlamaktadır. Bu rapor doğrultusunda Cumhurbaşkanımıza ve ekonomiyle ilgili tüm kurumlara ortak bir rapor oluşturma çalışması yapılmaktadır. Odamız tarafından da ilimizde bu krizden etkilenen sektörler ve beklentilerimizi içeren bir rapor hazırlanmış ve TOBB'ye sunulmuştur. Dünya çok önemli bir kriz sürecinden geçmektedir. Bu sürecin ülkemiz ekonomisine etkilerinin en aza indirilmesi için Cumhurbaşkanımız tarafından bir Torba Kanunla önlemler ve destekler paketi hazırlanmaktadır. Bu çalışmaya katkı sağlamak ve iş dünyasının taleplerinin iletilmesi için TOBB tarafından hazırlanan raporumuz dün itibarı ile tamamlanmıştır"dedi.


Elazığ ekonomisinin deprem nedeniyle zaten çok zor günler geçirdiği bir dönemde bir de korona virüs etkisi ile sarsıldığını aktaran Arslan;" Odamız tarafından hazırlanan bu raporumuzda virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında en fazla etkilenen sektörler öncelikli olarak değerlendirilmiştir.TOBB tarafından sorun ve taleplerin 3 madde de sınırlandırılmış olması da göz önünde bulundurularak raporumuz oluşturulmuştur.


Ben bu vesile ile, tüm işletmelerimizin ve halkımızın alınana tedbirlere ve uyarılara mutlak suretle uymaları bu geçiş sürecinde daha büyük felaketler yaşamadan bu sürecin atlatılmasına katkı sağlamalarını önemle istirham ediyorum"diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Ekonomi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak Ekonomi
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Polis her yerde bu kişiyi arıyor Ekonomi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Polis her yerde bu kişiyi arıyor
Koronavirüsle mücadelede ölümcül hata! Hastalık 50 kişiye aynı yolla bulaştı Ekonomi
Koronavirüsle mücadelede ölümcül hata! Hastalık 50 kişiye aynı yolla bulaştı
Karantinadan kaçırılan kızın babası konuştu: Asıl mağdur biziz Ekonomi
Karantinadan kaçırılan kızın babası konuştu: Asıl mağdur biziz
Karantinadaki kızını kaldırımdan arayan baba yürek dağladı Ekonomi
Karantinadaki kızını kaldırımdan arayan baba yürek dağladı
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Son Dakika: BDDK kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanıdı
Son Dakika: BDDK kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanıdı
Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok
Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu
30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu
Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı
Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı
Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor
Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına...
Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Merkel'in halefi Merz, Koronavirüse yakalandı
Merkel'in halefi Merz, Koronavirüse yakalandı
Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı
Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı
Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti
Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti
İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir
İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tom Hanks Cem Yılmaz Hülya Avşar Guido Senia
Spor Falcao Ünal Karaman Malcolm Thomas Fatih Karagümrük Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Wuhan İtalya Almanya
Şu an buradasınız: Elazığ TSO, korona virüsle ilgili hazırladığı raporu TOBB'a sundu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 13:31:06. #1.14#
title