Elazığ TSO, deprem nedeniyle oda üyelerinin borçlarını silme kararı aldı

26.02.2020 17:23 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:23

Meydana gelen deprem nedeniyle yaraların sarılmasına katkı sunan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) önemli bir adım atarak oda üyelerinin geçmiş borçlarının tamamının silinmesini kararlaştırdı.



24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin yaralarının sarılması için kent genelinde çalışmalar sürüyor. Yaraların sarılması kapsamında Elazığ TSO Meclisi'de iş dünyası için önemli bir karar aldı. Meclis, oda üyelerinin geçmiş borçlarının mücbir sebep dolayısı ile silinmesine karar verildi.



Elazığ TSO Meclis Başkanı Yaşar Ahmet Yaşar yaptığı açıklamada," 5174 Sayılı TOBB Kanunun ilgili maddesi hükmünce Oda-Borsa Meclislerine verilen Mücbir Sebep yetkisi kullanılarak 2018 yılı dahil olmak üzere geriye dönük oda üyelerinin tüm borçlarının meclis kararı ile silinme kararı alınmıştır. 31 Mayıs 2020 tarihine kadar bu fırsattan yararlanmak isteyen üyelerimizin odamıza dilekçe ile başvuruda bulunarak, 2019 ve 2020 yıllarına ait borçlarını da sadece ana para ödemesi ile 6 taksitte yapılandırabileceklerdir. Bununla birlikte geçmiş dönem borcu olmayan üyelerimizin de 2020 yılı aidatı yüzde 20 indirimle tahsil edilecektir. Bu tarihi karara imza atan tüm meclis üyelerimizi kutluyorum" dedi.



6.8'lik depremde Elazığ ve Malatya'da can kayıplarının olduğunu kentlerinde çok büyük bir felakete yol açtığına dikkat çeken Yaşar,"Deprem felaketinin hemen ardından odamızda oluşturulan kriz masası ile 24 saat esaslı olmak üzere büyük bir özveriyle canla başla koşturan meclis, yönetim kurulu, meslek komitesi üyeleri, personellerimiz ve tüm üyelerimize en kalbi duygularımla şükranlarımı arz ediyorum. Tüm halkımızın da yaşanan bu ağır felaket karşısında devletiyle milletiyle omuz omuza verdiği mücadele takdire şayan olmuştur.Depremin ilk saatlerinden bugüne kadar devletimiz de tüm imkanları ile Elazığ'ın yanında olmuş, Cumhurbaşkanımızdan ilgili bakanlara kadar tüm kurum ve kuruluşları ile seferber olmuşlardır. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak yaşanan felaketin hemen ardından odamızda ekonomiyle ilgili STK'ların katılımı ve konusunda uzmanlarımızın iştiraki ile, tüm toplumun hissedeceği şekilde yaraların sarılması, yaşanan travmanın atlatılması, ekonominin çarklarının durmaması, işsizlik sorununun patlamaması, sosyal hayatın en az hasarla normale dönmesi, ilimizden göçün olmaması ve iş dünyasının bu geçiş döneminde desteklenmesi amacıyla 12 maddeden oluşan bir rapor oluşturmuştur.Hazırlanan bu raporumuz Sayın Başkanımız tarafından ilimiz Valisi, Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanımızla paylaşıldıktan sonra, Sayın Cumhurbaşkanımız, İlgili Bakanlıklar, TOBB ve diğer muhataplarına ulaştırılmıştır. Hazırlanan raporumuzda yer alan taleplerimiz hakkında,ehemmiyetinin altı önemle çizilmiştir.Yine bu raporumuz medyamız aracılığı ile kamuoyu ile de paylaşılmıştır. Raporda yer alan taleplerin ısrarla takipçisi olmaya ve her platformda dile getirme çalışmalarımız devam etmektedir.Çünkü hazırlanan bu rapor, Elazığ'ın geleceği, toplumun umudu ve gelecek nesillere olan sorumluluğumuz gereğidir"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA