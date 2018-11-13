Elazığ Tso Başkanı Asilhan Arslan Baskil'de

Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası (TSO) Başkanı Asilhan Arslan, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ı ziyaret etti.

Elazığ TSO Başkanı Arslan, Yönetim Kurulu üyeleriyle Baskil Belediye Başkanı Akmurat'ı makamında ziyaret ederek, görüştü.

Görüşmede, Baskil'de önemli miktarda kayısı üretimi yapıldığını belirten Arslan, bu üretimin daha da yükseltilmesi için projelerin uygulanması gerektiğini söyledi.

Akmurat ise belediye olarak Baskil'de kayısı işleme tesisi açacak girişimcilere destek sunacaklarını kaydetti.