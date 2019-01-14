Elazığ Tso Başkanı Arslan;"Kobi'lere Teminatsız Finansman En Değerli Destektir"

Yeni kredi imkanın değerlendiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, paket kapsamında 1 milyon liralık kredi verilmesiyle imalatçı ve üretici KOBİ'lerin çok önemli bir desteğe kavuşacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni kredi imkanıyla ilgili Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, açıklamada bulundu.

Yeni kredi paketi kapsamında 1 milyon liralık kredi verilmesiyle imalatçı ve üretici KOBİ'lerin çok önemli bir desteğe kavuşacağına değinen Başkan Arslan," Reel sektörün kaynak bakımından rahatlatılması ve teminatsız finansman, bugün en 'değerli' destektir. 13 bankanın katıldığı, 6 ay ödemesiz 20 milyar liralık KOBİ Değer Kredisi'nin özellikle imalatçı ve ihracatçı için ciddi bir kaynak ve üretim desteği anlamı taşıyor. KOBİ Değer Kredisi, üretim tezgahlarının işlemesi ve ihracatın topyekün bir hamleye dönüşmesi bakımından çok önemli. Kredi tutarı da gayet tatmin edici. Bir imalatçı KOBİ, 1 milyon lira kredi alabiliyor. Bununla makinelerini yenileyebilir, hammadde alabilir, stoklarını tamamlayabilir" dedi.

Hükümetin 2019 yılına, reel sektöre destek paketleriyle giriş yaptığına değinen Arslan," İş dünyasının talepleri ve ilgili bakanlarla yapılan toplantı ve görüşmelerden sonra, hükümet son haftalarda reel sektörü kaynak bakımından rahatlatacak adımları art arda sıraladı. Reel sektöre destek, kart borcuna taksit, 350 bin esnafa 22 milyar lira krediden sonra, KOBİ Değer Kredisi ile devam ediyor. KOBİ Değer Kredisi ile kaynağa erişimde en büyük sorun olan teminat engeli de aşılmış oluyor. Daha da önemlisi böylece hem ihracatçı hem de üretici KOBİ'lere özel önem verilerek, ihracatımızın yeni bir raya oturması da sağlanacaktır. İhracatımız da üretimimiz de tabana inerek KOBİ'lere doğru yaygınlaşacaktır"ifadelerini kullandı.

Topyekün kalkınmanın ancak topyekün bir toplumsal hareket ile olacağına dikkat çeken Arslan;" Hükümetin son dönemde aldığı tedbirler ve en son Hazine ve Maliye Bakanımızın açıkladığı KOBİ Değer Kredisi, 'bankacılık kesimi, hükümet, özel sektör ve halkımızla birlikte' yeni ihracat seferberliğine, her hal ve şartta üretim kapasitesine sahip olmaya kapı aralamıştır"diyerek sözlerini tamamladı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA