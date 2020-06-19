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Elazığ TSO Başkanı Arslan," Esnafımızın tüm taleplerini en üst düzeye ilettik"

Korona virüs (Covid-19) sürecinde ülke genelinde olduğu gibi kentte bütün sektörlerin sıkıntıya girdiğini anımsatan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan," Esnafımızın tüm taleplerini en üst düzeye ilettik ve bire bir takiplerini yaptık.

Elazığ TSO Başkanı Arslan,
19.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:49

Korona virüs (Covid-19) sürecinde ülke genelinde olduğu gibi kentte bütün sektörlerin sıkıntıya girdiğini anımsatan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan," Esnafımızın tüm taleplerini en üst düzeye ilettik ve bire bir takiplerini yaptık. Covid 19 süreci bize şunu çok net gösterdi ki, deprem sonrası hazırlamış olduğumuz 14 maddenin bir çoğu Covid-19 sürecinde yasallaştı. Demek ki, biz taleplerimizde haklıymışız"dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO), Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından Covid-19 Süreci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Elazığ TSO konferans salonunda düzenlenen toplantıya odaların temsilcileri katıldı.

Covid-19 sürecinin hem işçiye hem de işverene zarar verdiğini anımsatan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, "Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de neredeyse bütün sektörlerimiz, bu süreçte çok sıkıntıya girdi. Özellikle hali hazırda borcu olan esnafımız daha büyük sıkıntı çekti. Gerek KOSGEB kaynağı, gerekse Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kaynağıyla süreç başladığından beri hepimiz var gücümüzle mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz. Esnafımızın tüm taleplerini en üst düzeye ilettik ve bire bir takiplerini yaptık. Krediler için KGF kanadın da yaşanan sıkıntıları çözmek için geçen hafta genel merkezindeydim. En kısa sürede oradaki iyileşme haberlerini de alacağız. KOSGEB başkanımız sağ olsun, kredi başvuru sürelerini uzatma ricamızı olumlu karşıladı ve süreç Eylül ayının son haftasına kadar uzatıldı. İlimizin yaşamış olduğu deprem sonrası hep birlikte hazırladığımız talep dosyamızdaki enerji ile ilgili talebimizde bu hafta içinde Covid-19 süreci nedeniyle Resmi Gazete de yayınlandı" dedi.

Deprem sonrası yer alan bazı taleplerin Covid- 19 süreciyle bütünleşip çözüldüğünü dile getiren Başkan Arslan, "Covid 19 süreci bize şunu çok net gösterdi ki, deprem sonrası hazırlamış olduğumuz 14 maddenin bir çoğu Covid 19 sürecinde yasallaştı. Demek ki, biz taleplerimizde haklıymışız. Ne halkımız ne de iş dünyası adına haksız bir talebimiz olmadı. Bu da dünya ile birlikte yaşamış olduğumuz kriz sürecinde ortaya çıkmış oldu. Bugün bu salonda iş dünyamızın tüm çatı örgütlerinin yasal temsilcileri bulunuyor. Bizler ilimiz iş dünyasının sorun ve beklentilerini en üst makamlara taşımaya ve sürekli gündemde tutmaya gayret edeceğiz. Odamız tarafından yaşanan deprem sonrası ve içinde bulunduğumuz Haziran ayında Covid -19 ile ilgili yapmış olduğumuz iki ayrı anket çalışmasında işletmelerimizin yüzde 80'ne yakın bir diliminin öncelikli beklentisi krediye ulaşma konusu olmuştur. Bizler bu süreçte öncelikli olarak bu konu üzerinde çok büyük bir mesai ve emek vererek önemli kazanımlar elde ettik. Elbette tüm beklenti ve taleplerimiz karşılanmadı. Bu noktadaki ihtiyaçların karşılanması için girişim ve çalışmalarımız devam edecek. Sicil affı hususu, KOSGEB'in desteklemediği sektörlerin kapsama alınması, çeşitli nedenlerle kredi talepleri karşılanmayan iş yerlerinin bu taleplerinin karşılanması için süreci kaldığımız yerden devam ettireceğiz" diye konuştu .

Toplantı, katılımcıların görüş, öneri ve taleplerini dile getirmesi ile sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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