Elazığ TSO Başkanı Arslan,"En önemli beklenti finansmana ulaşma konusu"

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, Acil Destek Kredisi'nin kapsamının genişletilmesi, sürenin uzatılması ve destek miktarının artırılarak, sektör ayrımı yapılmaksızın deprem bölgesine pozitif ayrımcılık yapılması talebinde bulundu.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, Acil Destek Kredisi'nin kapsamının genişletilmesi, sürenin uzatılması ve destek miktarının artırılarak, sektör ayrımı yapılmaksızın deprem bölgesine pozitif ayrımcılık yapılması talebinde bulundu.

24 Ocak depremi ve Covid-19 sürecinde iş dünyasının en önemli beklentisinin finansmana ulaşma hususu olduğunu dile getiren Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, "Oda olarak gerek yapmış olduğumuz anketlerde ve gerekse son aylardaki meslek komite toplantılarımızda bize ulaştırılan en önemli beklentinin finansmana ulaşma konusu olduğunu görüyoruz. KOSGEB Acil Destek Kredisi bu noktada iş dünyası için çok değerli bir destek olmuştur. Yaptığımız ikili görüşmeler neticesinde Acil Destek Kredisine başvuruların bir ay daha uzatılması hem onay bekleyen hem de yeni müracaat edecek işletmeler için önemli bir gelişme olmuştur. Ancak, iş dünyamızdan gelen tüm talepleri değerlendirerek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile KOSGEB Başkanlığına iletmiş bulunuyoruz. İnşallah iş dünyamızın bu taleplerinin karşılanması hususunda kısa sürede olumlu adımlar atılmasını bekliyoruz" dedi.

KOSGEB Acil Destek Kredilerinin geri ödemelerinde ödemesiz dönemin 2 yıla çıkarılmasını talep eden Başkan Arslan,"Acil Destek Kredisine müracaat süresinin 2020 yılı sonuna kadar uzatılması,sadece depremden etkilenen bölgelere verilmesine rağmen, ticaret genel olarak ilin bütününü etkilediğinden Ağın, Keban, Baskil gibi ilçelerimizin de yer aldığı ilin genelindeki iş dünyasına sağlanması talebimizdir. Acil Destek Kredisinden KOSGEB veritabanına girmeyen sektörler istifade edememiştir. Depremin etkilerinin göz önünde bulundurularak yılın bu son çeyreğinde Elazığ ve Malatya için pozitif bir ayrımcılık yapılarak sektör ayrımı yapılmaksızın başvuruların alınması, sermaye yoğun sektörlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda destek üst limitinin çok yetersiz olduğu görülmektedir. Destek üst limitinin 500 bin TL olarak yeniden revize edilmesi,bugüne kadar desteklerden istifade eden işletmelerin de talep etmeleri halinde üst limit oranında yeniden kredilendirilmesi uygun olacaktır" ifadelerine yer verdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı