Elazığ Tso Başkanı Alan: "Büyüme ve İstihdam Hedefine Ulaşmak İçin Destekler Artmalı"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde yatırımları ve kalkınmayı desteklemek amacıyla uygulamaya konulan cazibe merkezleri programına 2 milyar TL ve Kalkınma Ajansları için ayrılan 452 milyon TL bütçenin yetersiz olduğunu belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, büyüme ve istihdam hedefine ulaşmak için verilen desteğin artması gerektiğini söyledi.



Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, TBMM'de kabul edilen 2018 yılı bütçesi hakkında değerlendirmede bulundu.



2018 yılında bütçeden reel sektöre sağlanacak desteklerin toplamının, 37 milyar TL olarak belirlendiği dile getiren Başkan Alan, "Bu kapsamda, Kalkınma Ajanslarına 452 milyon TL ve sosyal amaçlı yerel projelere destek olmak amacıyla geliştirilen SODES projesine ise 281 milyon TL kaynak aktarıldı. Bu desteklere baktığımızda 2018 yılında KOSGEB üzerinden küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin bunun yanı sıra teşvikler kapsamında ise yeni yatırımların ve ihracatçıların, tarım ve hayvancılığın, sosyal amaçlı projelerin destekleneceğini görmekteyiz" dedi.



Kalkınma Ajansları bütçesinin son derece yetersiz olduğunu vurgulayan Alan, "Bununla birlikte Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 2017 yılında 23 ilden müracaatları alınan yaklaşık 3 bin 500 proje başvurusunun toplam yatırım maliyetinin 92 milyar TL olduğu görülmüştür. Ancak kısa bir süre önce Cazibe Merkezleri Programının Teşvik Yasası destekleriyle birleştirilmesi yönünde bir çalışma yapıldığı ve 23 ilin Teşviklerde 6. Bölge desteklerinden istifade edeceği paylaşılmıştı. Cazibe Merkezleri Programı için ayrılan bütçe toplamına baktığımızda Programın Teşvik Yasası ile birleştirilerek yatırımcılara özellikle Teşvik Yasası kapsamında verilen devlet desteklerinin ön plana çıkarılacağını söyleyebiliriz. Oda olarak bizim son üç yılda zaten bunun mücadelesini vermiştik" diye konuştu.



2012 yılında Elazığ'ın Teşvik Yasası kapsamında 4. Bölgeye alınmasıyla yatırımların bıçak gibi kesildiğini ifade eden Alan, "Şimdi ise ilimiz için yeni bir dönem başlayacak. Yatırım yeri, sektör kısıtı, asgari yatırım tutarı gibi engellerin ortadan kalkması ile ilimiz için 2018 yeni bir dönem olacaktır. Bütçeyi bu anlamda genel olarak değerlendirdiğimizde bu iki kalem için ayrılan bütçenin artırılması çok isabetli olacaktır. Ancak, Cazibe Merkezleri Programı ile Teşvik Yasasının birleştirilerek 23 ilin Teşviklerde 6. Bölge desteklerinden istifade etmesinin önünün açılması halinde il olarak hedefimize ulaşmış olacağız" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ