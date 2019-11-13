Elazığ tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı 3 yaralı
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Elazığ tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı 3 yaralı

Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı 3 yaralıElazığ'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.

13.11.2019 09:11 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:12
Elazığ tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı 3 yaralı

Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı 3 yaralı

'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saatlerinde Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya-Tatvan seferini yapan '22012' sefer sayılı yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte Selahattin Yıldırım yönetimindeki 23 BA 446 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Otomobilin kaldırılmasının ardından tren, yoluna devam etti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Elazığ tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı 3 yaralı
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