Elazığ tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı 2 ölü, 1 yaralı
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Elazığ tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı 2 ölü, 1 yaralı

Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı 2 ölü, 1 yaralı (2)2 KİŞİ ÖLDÜEazığ'da yolcu treninin, kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışırken çarptığı otomobilde yaralanan 3 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

13.11.2019 11:03 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:07
Elazığ tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı 2 ölü, 1 yaralı

Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı 2 ölü, 1 yaralı (2)

2 KİŞİ ÖLDÜ

Eazığ'da yolcu treninin, kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışırken çarptığı otomobilde yaralanan 3 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan sürücü Selahattin Yıldırım (45) ve Ferdi Akbulut (31), doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren 2 kişinin cesetleri otopsi için morga konulurken, diğer yaralının tedavisi sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Elazığ tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı 2 ölü, 1 yaralı
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