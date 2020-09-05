ELAZIĞ Traktöre yük treni çarptı 1 yaralı
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ELAZIĞ Traktöre yük treni çarptı 1 yaralı

Traktöre yük treni çarptı: 1 yaralıELAZIĞ'da, demiryolundan geçmek isteyen Sedat Gür'ün (45) kullandığı traktöre yük treni çarptı.

05.09.2020 17:52 | Son Güncelleme: 05.09.2020 17:57

Traktöre yük treni çarptı: 1 yaralı

ELAZIĞ'da, demiryolundan geçmek isteyen Sedat Gür'ün (45) kullandığı traktöre yük treni çarptı. Kazada, Gür yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Handkendi mevkisinde meydana geldi. Sedat Gür, sürücüsü olduğu traktör ile demiryolundan geçmeye çalıştı. Ancak traktöre Malatya'dan Elazığ'a giden yük treni çarptı. Kazada, traktör 25 metre sürüklenip, ters döndü. Yaralanan Gür, ihbar üzerine gelen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Gür'ün hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

ELAZIĞ Traktöre yük treni çarptı 1 yaralı

Kaynak: DHA

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