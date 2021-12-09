Elazığ trafiği 7/24 denetleniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ trafiği 7/24 denetleniyor

Elazığ trafiği 7/24 denetleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da polis ekipleri, 7/24 esasına göre kent genelinde trafik uygulaması gerçekleştiriyor.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da polis ekipleri, 7/24 esasına göre kent genelinde trafik uygulaması gerçekleştiriyor.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde denetim gerçekleştirildi. Kentin birçok noktasında genel trafik ve genel asayiş konularında müşterek denetimlerine devam eden ekipler, trafikte motosiklet, kamyon, emniyet kemeri, minibüs ve otobüslere alınan fazla yolcuların denetlemesini yaptı. Uygulamada Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde sürücülerin trafik kurallarına uymaları konularında bilgilendirmelerde bulunulurken, evrakları eksik olan ve kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin kent genelinde devam edeceği belirtildi. - ELAZIĞ

Elazığ trafiği 7/24 denetleniyor

Elazığ trafiği 7/24 denetleniyor

Elazığ trafiği 7/24 denetleniyor

Elazığ trafiği 7/24 denetleniyor

Elazığ trafiği 7/24 denetleniyor

Camide bale yapan Rus kadın, bu kez de bir eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı

Camide bale yapan Rus kadın, bu kez de bir eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı

 Böyle hırsızlık görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı

Böyle hırsızlık görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı

 Yıkılan istinat duvarının verdiği hasar havadan görüntülendi: 88 daire tahliye edildi

Yıkılan istinat duvarının verdiği hasar havadan görüntülendi: 88 daire tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title