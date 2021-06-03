Elazığ Tekstil Endüstri Park Prestij Yatırım Merkezi Toplantısı Vali Erkaya Yırık Başkanlığında Yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ Tekstil Endüstri Park Prestij Yatırım Merkezi Toplantısı Vali Erkaya Yırık Başkanlığında Yapıldı

Elazığ Tekstil Endüstri Park Prestij Yatırım Merkezi Toplantısı Vali Erkaya Yırık Başkanlığında Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Elazığ'da 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak Tekstil Endüstri Park Prestij Yatırım Merkezi için toplantı gerçekleştirildi.

Elazığ'da 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak Tekstil Endüstri Park Prestij Yatırım Merkezi için toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Organize Sanayi Bölge Başkanı Suat Öztürk ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu katıldı.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Tekstil Endüstri Park Yatırım Merkezi toplantısı valilikte yapıldı. Düzenlenen programda yapılması planlanan, 40 bin metrekare alan üzerinde kurulacak ve 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak yatırımlar görüşüldü.

24 Ocak 2020 depreminden sonra devletin vatandaşların yaşamış olduğu sıkıntıları bertaraf etmek için büyük çaba sarf ettiğini belirten Vali Erkaya Yırık, "Diğer taraftan da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Fırat Kalkınma Ajansı marifetiyle tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de yüzlerce projeye destek vermeye devam ediyor. Bu projelerden birisi de Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Tekstil Endüstri Park Prestij Yatırım Merkezi olarak gündemimizde. Bu proje yaklaşık 40 bin metrekare alanda kreşleriyle içerisindeki kafeteryalarıyla, sosyal donatılarıyla, kapalı alanlarıyla çalışırken de dinlenebilecek bir alan. 5 adet bin metrekare 9 adet de bin 500 metrekarelik toplamda 18 bin 500 metrekarelik iş alanları ile son derece modern ve ilimize hizmet edecek 2 bin 500 vatandaşımıza istihdam edecek çok güzel bir yatırım haline gelecek. İnşallah önümüzdeki süreçte yatırımın kısa süre içerisinde bitirilerek inşaat ve diğer işlemlerin özel idaremiz ve organize sanayi bölgemiz ve Fırat Kalkınma Ajansımız ile birlikte bu projenin hızlı bir şekilde yürütülmesini etkin bir şekilde gerçekleştireceğiz. Boşa gidecek zamanımız yok. Hızlı bir şekilde normalde dönmek durumundayız. Elazığ her geçen gün ilerleyip gelişiyor. Bu ilerlemede başta Cumhurbaşkanımıza ilimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Fatma Şahin İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Murat Boz Beren Saat Aslı Bekiroğlu
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ Tekstil Endüstri Park Prestij Yatırım Merkezi Toplantısı Vali Erkaya Yırık Başkanlığında Yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 13:30:04. #1.14#

title