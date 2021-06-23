Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesine Ait İmar Planı Onayının Duyurusudur

?Bakanlığımızca 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve 4562 Sayılı OSB Kanunu uyarınca 21/06/2021 tarihinde e-imza ile onaylanmış olup, basılı pafta üretilmemiştir.