Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesine Ait İmar Planı Onayının Duyurusudur
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Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesine Ait İmar Planı Onayının Duyurusudur

Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesine Ait İmar Planı Onayının Duyurusudur
Habermetre - Haberler | Toplum

?Bakanlığımızca 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve 4562 Sayılı OSB Kanunu uyarınca 21/06/2021 tarihinde e-imza ile onaylanmış olup, basılı pafta üretilmemiştir.

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Bakanlığımızca 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve 4562 Sayılı OSB Kanunu uyarınca 21/06/2021 tarihinde e-imza ile onaylanmış olup, basılı pafta üretilmemiştir. 23/06/2021 tarihinden itibaren 1 hafta süre ile ilan olunur.

Kaynak: Habermetre

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Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesine Ait İmar Planı Onayının Duyurusudur - Haberler
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