Elazığ "tam kapanmanın" ardından sessizliğe büründü

Elazığ'ın tam kapanma sürecinde işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Elazığ'ın tam kapanma sürecinde işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle dün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Elazığ'da cadde ve meydanlarda sessizlik hakim.

Kentin en işlek noktaları Gazi, Vali Fahribey, Zübeyde Hanım ve Hürriyet caddeleri sessizliğe büründü.

Vatandaşların evlerinin yakınlarında bulunan ekmek fırınları ve marketlere giderek, alışveriş yaptıkları, belediye temizlik görevlilerinin ise çalışmalarını sürdürdükleri görüldü.

Polis ekipleri kısıtlama nedeniyle belirli noktalarda sıkı denetim yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk