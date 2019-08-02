Elazığ takımlarının saha sıkıntısı

2. ligdeki Elazığspor ve 3. ligdeki Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü'nün iç saha maçlarını farklı illerde oynama ihtimalinin ortadan kalkması için kulüp başkanları açıklamada bulunup, Hibrit çim sahanın biran önce yapılmasının talep etti.

TFF 2. ve 3. ligin başlamasına yaklaşık 1 ay gibi kısa bir süre kalmasına rağmen kentte Elazığspor ve Elazığ Belediyespor'un iç saha maçlarını oynayacağı stat bulunmuyor. Elazığspor iç saha maçlarını Bingöl'de oynamak istemesine rağmen şartlar uygun olmaması nedeniyle olumlu sonuç alamadı. Elazığ Belediyespor'da iç saha maçlarını oynayabilmesi için tek yerin Gençlik Merkezi Sentetik Saha olarak değerlendirildiği daha önce ihalesi yapılarak basın protokol tribünü, zemin iyileştirilmesi, çevre düzenlenmesi ve güvenlik önlemleri gibi birçok eksikliklerin giderilmesi için çalışmalara başlandığı öğrenildi. Ancak Gençlik Merkezi sahasında, zemin, 2.güvenlik kordonu, tribünler ve çevre düzenlemesi gibi eksikliklerin sezon öncesinde giderilmesi ve profesyonel maçlara hazır hale getirilmesi gerektiği öğrenildi. Öteyandan, yıpranan sentetik yüzeyin tamamen sökülüp, yerine hibrit çim ekilmesi durumunda takımların iç saha probleminin çözüleceği belirtildi.

Öztürk,"600-700 bin TL'ye mal edilebilir"

Zemin konusunda biran önce iyileştirme çalışması yapılması gerektiğine değinen Elazığspor Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk, "Doğukent'teki saha öyle görünüyor ki, bu gidişle gecikecek. Bizim 1 deplasmanımız, 2 rakibimizle de içeride maçımız var. İçerideki maçlar için biz Elazığspor Kulübü olarak ne yapacağız. Bingöl olsaydı tamamdı ancak olmadı. Gençlik Merkezi Sentetik Çim Saha'da zeminle ilgili iyileştirmeye gidilmesi gerekiyor. Bunun maliyeti de 1 Milyon TL bile olmayacak belki de. 600- 700 bin TL'ye ihale edilebilir. Saha zemini için yeni bir halı çıkmış, hibrit diye. Keçiören gibi kulüpler de yaptırmış. Bu zemin kurallara uygun. TFF de buna onay veriyor. Sakatlanmaların da önüne geçebilecek bir halı türü. Elazığ'ın 2 tane profesyonel takımı var. Bu sorunu çözmezsek yazık olur bu takımlara. Gençlik Merkezi Sentetik Çim Saha'nın şu durumunda Belediyespor geçtiğimiz sezon çok ağır 3 tane sakat verdi. Bizde yaşı ilerlemiş oyuncular da var. Ömer Yıldız gibi isimler de sakatlıktan yeni çıktı. Bu zemin sakatlığa açık bir zemin. Bildiğiniz halı saha. 2 kulüp için de bu sahanın yenilenmesi gerekiyor. Bu sorunu şehir olarak bir an önce çözerek Elazığspor olarak lige sağlam bir şekilde başlamalıyız"dedi.

Toprak; "Mutlak suretle yenilenmesi gerekiyor"

Hibrit çim saha sistemine geçilmesinin şart olduğuna değinen Elazığ Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Toprak ise,"Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü olarak yeni sezon hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Ancak önümüzde duran bir saha sorunuyla karşı karşıyayız. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz sezon maçlarımızı, Gençlik Merkezi Sentetik Çim Saha'da yapmak durumunda kalmıştık. Zeminden ötürü ciddi sakatlıklar yaşamıştık ve bu saha bizi oldukça zorlamıştı. Yaklaşan yeni sezon öncesinde öyle görünüyor ki tekrar bu sahada maçlarımızı yapacağız. Ancak bu zeminin mutlak suretle, yenilenmesi gerekiyor. Hibrit çim sistemine geçilmesi şart. Sakatlıkları minimize eden bir zemin sistemi. Bunun maliyetini de bu şehir kolaylıkla karşılayabilecektir. Hem Elazığspor, hem de Elazığ Belediyespor bu zemine sahip bir sahada maçlarını oynayamaz, oynamamalı. Bu konuda acil olarak çalışmaların gerçekleştirilmesi gerekiyor. İlimizin 2 profesyonel takımı bu zemini hak etmiyor" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA