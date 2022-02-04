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Elazığ SYSK, BT Adasokağı deplasmanında

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elazığ SYSK, BT Adasokağı deplasmanında

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 11. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, deplasmanda BT Adasokağı ile karşı karşıya gelecek.

ELAZIĞ (İHA) - Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 11. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, deplasmanda BT Adasokağı ile karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz hafta evinde karşılaştığı Sivas Belediyeye 1 sayı farkla 34-33 yenilen ve sıralamada 4. sıraya gerileyen Elazığ SYSK, Adana deplasmanından mutlak galibiyetle dönmek istiyor. 6 Şubat Pazar günü saat 11.00'da başlayacak olan maça Adana Yüreğir Spor Salonu ev sahipliği yapacak. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Hentbol, Türkiye, Elazığ, Sivas, Spor, Haber

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