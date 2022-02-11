Elazığ SYSK, Aksaray Belediye deplasmanında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ SYSK, Aksaray Belediye deplasmanında

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Elazığ SYSK, Aksaray Belediye deplasmanında

Geçtiğimiz haftayı Adana deplasmanında galibiyetle tamamlayan Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, bu hafta yine deplasmanda galibiyet arayacak.

AKSARAY (İHA) - Geçtiğimiz haftayı Adana deplasmanında galibiyetle tamamlayan Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, bu hafta yine deplasmanda galibiyet arayacak.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 12. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, deplasmanda Aksaray Belediye ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta yine deplasmanda karşılaştığı BT Adasokağı'nı 1 sayı farkla 20-19 yenen ve sıralamada 3. basamağa yükselen Elazığ SYSK, Aksaray deplasmanından da galibiyetle dönmek istiyor. 13 Şubat Pazar günü saat 13.00'te başlayacak olan maça Aksaray Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Elazığ ekibi bu maç öncesi 15 puanla 3. sırada bulunurken, Aksaray Bekediye 10 puanla 5. basamakta yer alıyor. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türkiye, Aksaray, Elazığ, Adana, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title