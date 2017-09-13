Elazığ Stadyumunun Zemini Standartların Üstünde

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Çim Saha Denetçisi Tuğrul Hocaoğlu, Elazığ Atatürk Stadyumu'nun çim zeminini inceledi.



Elazığspor kulübünden yapılan açıklamaya göre, beraberinde Atatürk Stadyumu çim saha sorumlusu Mustafa Atagün ile çim saha zeminini inceleyen Hocaoğlu, zeminden doku ve kök örnekleri alarak, krampon ve drenaj testi yaptı.



Hocaoğlu, stadyum zemininin futbol oynamaya elverişli ve standartların üzerinde bir zemine sahip olduğunu belirtti.





İlk kez böyle bir kök kalınlığına sahip saha zemini gördüğünü ifade eden Hocaoğlu, saha sorumlusu Atagün'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti.