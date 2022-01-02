Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi Elazığ'da yapımı süren Atatürk Stadyumunda yangın çıktı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

ELAZIĞ - Elazığ'da yapımı süren Atatürk Stadyumunda yangın çıktı. Kentin üzerini dumanlar kaplarken çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Sürsürü Mahallesinde bulunan ve yapımı süren Atatürk Stadyumunun dış cephe yalıtımında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip sevk edildi.

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Cesedi, yanan otomobilin bagajından çıkmıştı! Tüyler ürperten ölümde sır perdesi aralandı

Cesedi, yanan otomobilin bagajından çıkmıştı! Tüyler ürperten ölümde sır perdesi aralandı

 15 saatlik intihar girişimi onların eğlencesi oldu! Çekirdek çitleyip tezahürat yaptılar

15 saatlik intihar girişimi onların eğlencesi oldu! Çekirdek çitleyip tezahürat yaptılar

 Bu acının tarifi yok! Yeni yılın ilk gününde 3 evladını toprağa verdi

Bu acının tarifi yok! Yeni yılın ilk gününde 3 evladını toprağa verdi

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title