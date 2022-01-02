ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

ELAZIĞ - Elazığ'da yapımı süren Atatürk Stadyumunda yangın çıktı. Kentin üzerini dumanlar kaplarken çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Sürsürü Mahallesinde bulunan ve yapımı süren Atatürk Stadyumunun dış cephe yalıtımında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip sevk edildi.