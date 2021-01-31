Elazığ, Şırnak, Mardin ve Siirt'te kar nedeniyle toplam 280 köy, 25 mahalle ve 3 mezra ile ulaşım sağlanamıyor

Elazığ, Şırnak, Mardin ve Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 280 köy, 25 kırsal mahalle ve 3 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ, Şırnak, Mardin ve Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 280 köy, 25 kırsal mahalle ve 3 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez ve ilçelerde son 3 gündür etkisini arttıran kar ve tipi, yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle merkezde 30, ilçelerden Sivrice'de 47, Baskil'de 39, Maden'de 37, Kovancılar'da 30, Keban'da 28, Palu'da 25, Ağın'da 13, Alacakaya'da 10, Karakoçan'da 6 ve Arıcak'ta da 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının bir an önce ulaşıma açılması için çok sayıda iş makinesiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin verilerine göre, Elazığ ve çevresinde yağışların karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı şeklinde devam etmesi bekleniyor.

Yetkililer, tipi, don ve buzlanmaya karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunuyor.

Şırnak

Şırnak'ta etkisini sürdüren kar nedeniyle Beytüşşebap ilçesine bağlı 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de iş makineleriyle kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Mardin

Mardin'in Ömerli, Midyat ve Dargeçit ilçelerinde kar nedeniyle 25 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, kapanan Ömerli-Midyat karayolu Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede ulaşıma açıldı.

Siirt

Siirt'in Pervari ilçesinde kar nedeniyle 4 köy ve 3 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Pervari Şantiye Şefi Celal Gider, ilçeye bağlı Keskin, Karşıyaka Gümüşören ve Gözlükuyu köyleri ile Ulupınar, Sarıçiçek ve Karamık mezralarıyla ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Gider, vatandaşların yolda mahsur kalmaması için tüm ihbarların değerlendirildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen