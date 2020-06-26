Elazığ, saniyede 300 litre akan içme suyuna kavuştu Elazığ, saniyede 300 litre akan içme suyuna kavuştu ELAZIĞ Belediyesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan ortak çalışmayla saniyede 300 litre akan içme suyu vatandaşlara ulaştırıldı.

Elazığ, saniyede 300 litre akan içme suyuna kavuştu ELAZIĞ Belediyesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan ortak çalışmayla saniyede 300 litre akan içme suyu vatandaşlara ulaştırıldı.

Elazığ Belediyesi ve DSİ Genel Müdürlüğü'nce kentin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla ortak yapılan Hamzabey Barajı'ndan ana isale hattı ile Karşıyaka Arıtma Tesisi'ne su ulaştırma çalışmaları tamamlandı. İçme suyu yapılan analizle temiz çıkmasının ardından Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın katılımıyla düzenlenen törenle şehre içme suyu verilmeye başlandı. Saniyede 300 litre olarak verilen suyun Elazığ'ın 5 yıl boyunca su sorununu çözmesi bekleniyor.

Törende konuşan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kentin önemli sorunlarından olan içme suyu sorunun çözüme kavuşturduklarını söyledi. Şahin Şerifoğulları, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hamzabey içme suyu projesi DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında başlanmış ve bugüne kadar da DSİ Genel Müdürlüğü'nün ve bölge müdürlüğümüzün yetkilileri tarafından hızlı bir şekilde ilimize Hamzabey içme suyunu verebilme adına yoğun bir şekilde çalışmalar devam etmiştir. İlk etapta Hamzabey Barajı'nın yapılması, akabinde 81,5 kilometrelik isale hattının arıtma tesislerine kadar getirilmesi sorunu DSİ Genel Müdürlüğü tarafından çözüme kavuşturuldu. İhalemizi yaptık ve 5 kilometrelik arıtma tesisinden Doğukent'teki depomuza hattı çekerek bugün de tüm kontroller yapıldıktan sonra suyu depomuza verip İnşallah şehrimize saniyede 300 litrelik suyu kazandıracağız ve ümit ediyoruz ki ilimizin bir daha su problemi kalmayacak."

Kaynak: DHA