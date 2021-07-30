Elazığ Sağlık Müdürü Polat aşılama oranında yüzde 54,82'ye ulaştıklarını açıkladı Açıklaması

İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama oranında Elazığ'da yüzde 54,82'ye ulaştıklarını belirterek, bu oranı artırmak için vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama oranında Elazığ'da yüzde 54,82'ye ulaştıklarını belirterek, bu oranı artırmak için vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yaklaşık 2 yıldır salgınla mücadelede tüm dünyaya örnek olacak bir süreç yürüttüğünü, bu sayede ciddi sıkıntılar yaşanmadığını söyledi.

Bunun devletin almış olduğu tedbirler, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen konusunda gösterdiği duyarlılık ve aşılama çalışmalarındaki hassasiyetle başarıldığını ifade eden Polat, "Şu anda pandemi ile mücadelede en önemli gereçlerimizden biri aşı. Dünyanın büyük bir çoğunluğu aşıya ulaşamaz, aşı bulamazken, Türkiye olarak imkanlarımız var. Ücretsiz olarak vatandaşlarımızın evine kadar gidip, aşı yapıyoruz. Birçok alanda, hastanelerimiz, sağlık merkezlerimizde randevusuz aşı yaptırma imkanı varken aşı oranlarının daha yüksek olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Polat, normalleşme sürecinde ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da vaka sayılarında nispi artış yaşandığını ancak bunun korkulacak düzeyde olmadığını dile getirerek, insanların rehavete kapılmaması ve tedbirleri elden bırakmaması gerektiğini aktardı.

"Şu anda pandemi yatak doluluk oranımız yüzde 40, pandemi yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 54 civarında." diyen Polat, vatandaşların mutlaka aşı yaptırması gerektiğini kaydetti.

Son açıklamalara göre Türkiye'de hastanelerde yatan vakaların yüzde 95'inin aşılarını yaptırmayanlardan oluştuğuna dikkati çeken Polat, "Elazığ birinci doz aşısı tamamlanan yüzde 54,82 ile kırmızı renkte. Yüzde 55 olunca inşallah turuncuya geçeceğiz. Mavi renge, yani yüzde 75'in üstüne çıkmayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen