Elazığ protokolü biten ve yapımı süren spor tesislerini inceledi
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Elazığ protokolü biten ve yapımı süren spor tesislerini inceledi

25.11.2020 19:00 | Son Güncelleme: 25.11.2020 19:04
Elazığ protokolü biten ve yapımı süren spor tesislerini inceledi

Elazığ protokolü, kentte tamamlanan ve yapımı süren spor tesislerini inceleyerek sporcularla bir araya geldi.

Elazığ protokolü, kentte tamamlanan ve yapımı süren spor tesislerini inceleyerek sporcularla bir araya geldi.

Vali Erkaya Yırık beraberinde AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile kentte tamamlanan ve yapımı devam eden spor tesislerinde incelemelerde bulundu. İlk olarak Çok Amaçlı Spor Merkezi'ne geçen protokol, salonları tek tek gezerek futbolcularla sporcularla görüştü. Basketbol ve masa tenisi oynayan Vali Yırık, minik sporculara da hediyeler verdi. Daha sonra Yakup Kılıç Spor Salonunda bulunan olimpik yüzme havuzunu inceleyen protokol, ardından yapımı devam eden Elazığ Şehir Stadyumu'nu gezerek ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çok Amaçlı Spor Merkezi'nde güreşten basketbola, badmintonda jimnastiğe kadar çok farklı alanlarda spor yapıldığını belirten Vali Erkaya Yırık, "İnşallah geleceğin sporcuları geleceğin şampiyonları bu salondan çıkacaktır. Arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Ondan sonra olimpik yüzme havuzumuzu inceledik. Gerçekten standartları çok yüksek. Burada da geleceğin sporcuları hazırlanıyor. Eğiticiler ve hocalarımız çocuklarımızla en üst düzeyde ilgileniyorlar. Elazığ Futbol Stadyumuna geçtik. 18 bin seyirci kapasiteli ve kaba inşaatının büyük oranı bitme aşamasında. İlimizin merkezinden tüm vatandaşlarımızın herhangi bir vasıta kullanmaksızın ulaşabileceği bir yer. Gelecek yıllarda birinci lige ve süper lige çıkmasıyla birlikte Elazığlılar burada maçları keyifle izleyecekler" dedi.

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Elazığ'ın gündeminin pandemi ve deprem olduğuna değinen AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, "Bu diğer alanların ihmal edilmesi gerekliliğini ortaya koymaz. Hem pandemi hem de deprem geride kaldığında diğer işlerin ihmale kurban gitmemesi açısından tesislerimizi incelemek istedik" diye konuştu.

Bugün keyifli bir gezi yaptıklarını dile getiren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise, "Çok Amaçlı Spor Salonunda gençlerin antrenmanlarını izledik. Daha sonra yüzme havuzumuzda ki gençlerimizin sportif faaliyetlerini izleme fırsatı bulduk. Ardından Stadyumumuza bilgi almak amaçlı geldik. Gerçekten bu tablo bizleri sevindiriyor ve gururlandırıyor" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ protokolü biten ve yapımı süren spor tesislerini inceledi
Elazığ protokolü biten ve yapımı süren spor tesislerini inceledi
Elazığ protokolü biten ve yapımı süren spor tesislerini inceledi
Elazığ protokolü biten ve yapımı süren spor tesislerini inceledi
Elazığ protokolü biten ve yapımı süren spor tesislerini inceledi
Elazığ protokolü biten ve yapımı süren spor tesislerini inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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