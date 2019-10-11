Elazığ polisinden uyuşturucu ile mücadele

11.10.2019 16:16

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada 7 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan, 2 şüpheliye de ticaretini yapmaktan işlem yapıldı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında uyuşturucu madde kullanan 7 şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı. Çalışmasını sürdüren ekipler Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan ise 2 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.



Şüphelilerden 4,21 gram metamfetamin, 30 gram esrar, 36,18 gram taş kokain maddesi ile 7 adet sentetik ecza hapı ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA