Elazığ polisinden, 23 Nisan klibi Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını özel olarak hazırlanan kliple kutladı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını özel olarak hazırlanan kliple kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türk Polis Teşkilatı'nın 175.yılı kuruluş yıl dönümü nedeniyle çocuklar tarafından gönderilen videolarla klip hazırlandı. Çocuklar ve emniyet mensuplarının yer aldığı klipte İl Emniyet Müdürü Celal Sel'de çocukların bayramını kutladı.

Evde kal çağrılarına uyarak, büyüklere güzel bir örnek olan çocuklara teşekkür eden İl Emniyet Müdürü Celal Sel, "Sizlerin bu özverisi bizleri çok mutlu etmiştir. Geleceğimizin teminatı olan siz sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlarım. Sağlıklı mutlu ve başarılarla dolu bir hayat dilerim" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA