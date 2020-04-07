Elazığ polisi, sokak hayvanları için görevde Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkanların azalmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları polis düzenli olarak beslemeye başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkanların azalmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları polis düzenli olarak beslemeye başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona Virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkanların sayısı ciddi oranda düştü. Sokakta yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara ise oluşturulan ekipler bakmaya başladı. Valilik ve belediye ekiplerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi'de çalışmaya katıldı. Polisler, sokakta bulunan kedi ve köpek başta olmak üzere hayvanlara mama ve yiyecek bıraktı. Sokak hayvanlarının bulunduğu bölgeleri tespit eden ekiplerin, düzenli olarak yiyecek ve mama bırakmayı sürdüreceği belirtildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA