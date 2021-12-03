Elazığ polisi özel ve engelli çocuklarla bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ polisi özel ve engelli çocuklarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ polisi özel ve engelli çocuklarla bir araya geldi

Elazığ'da polis ekipleri, "Bilinçli Nesillerle Mutlu Yarınlara" projesi kapsamında özel ve engelli öğrencilerle bir araya geldi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da polis ekipleri, "Bilinçli Nesillerle Mutlu Yarınlara" projesi kapsamında özel ve engelli öğrencilerle bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde yunus ve trafik ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde "Bilinçli Nesillerle Mutlu Yarınlara" projesi kapsamında özel öğrencilerle bir araya geldi. Elazığ Özel Eğitim Uygulama Okulunda öğrenim gören öğrencileri ziyaret eden polis ekipleri, öğrencilerle oyunlar oynayıp hediyeler verdi. Engelli bireylere polisi sevdirmek, polisin güler yüzüyle daima yanlarında olduğunu hissettirmeyi amaçlanan ziyarette, öğrenciler ekip araçlarını da inceleme fırsatı buldu. - ELAZIĞ

Elazığ polisi özel ve engelli çocuklarla bir araya geldi

Elazığ polisi özel ve engelli çocuklarla bir araya geldi

Elazığ polisi özel ve engelli çocuklarla bir araya geldi

Elazığ polisi özel ve engelli çocuklarla bir araya geldi

Göbeğinde çıkan sivilce, hayatını kabusa çevirdi! 3 günde tekerlekli sandalyeye mahkum oldu

Göbeğinde çıkan sivilce, hayatını kabusa çevirdi! 3 günde tekerlekli sandalyeye mahkum oldu

 İstanbul merkezli 6 ilde DHKPC operasyonu

İstanbul merkezli 6 ilde DHKP/C operasyonu

 Kadıköy'de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü

Kadıköy'de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title