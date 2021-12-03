Elazığ polisi özel ve engelli çocuklarla bir araya geldi

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da polis ekipleri, "Bilinçli Nesillerle Mutlu Yarınlara" projesi kapsamında özel ve engelli öğrencilerle bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde yunus ve trafik ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde "Bilinçli Nesillerle Mutlu Yarınlara" projesi kapsamında özel öğrencilerle bir araya geldi. Elazığ Özel Eğitim Uygulama Okulunda öğrenim gören öğrencileri ziyaret eden polis ekipleri, öğrencilerle oyunlar oynayıp hediyeler verdi. Engelli bireylere polisi sevdirmek, polisin güler yüzüyle daima yanlarında olduğunu hissettirmeyi amaçlanan ziyarette, öğrenciler ekip araçlarını da inceleme fırsatı buldu. - ELAZIĞ