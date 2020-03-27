Elazığ polisi hem alışveriş yapıyor, hem sokakta vatandaşı uyarıyor
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Çin Halk Cumhuriyeti, Elazığ

Elazığ polisi hem alışveriş yapıyor, hem sokakta vatandaşı uyarıyor

Elazığ polisi hem alışveriş yapıyor, hem sokakta vatandaşı uyarıyor Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da "Vefa Sosyal Destek Grubu"nda yer alan polisler, sokağa çıkmalarında kısıtlamaları olanların alış verişlerini yapıp maaşlarını çektiği gibi, kent...

27.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:30
Elazığ polisi hem alışveriş yapıyor, hem sokakta vatandaşı uyarıyor

Elazığ polisi hem alışveriş yapıyor, hem sokakta vatandaşı uyarıyor

ELAZIĞ - Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da "Vefa Sosyal Destek Grubu"nda yer alan polisler, sokağa çıkmalarında kısıtlamaları olanların alış verişlerini yapıp maaşlarını çektiği gibi, kent merkezin de de uygulama yaparak uyarıda bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkıp dünya da salgına dönüşen korona virüsü nedeniyle ülke genelinde gerekli tedbirlerin alınmasının ardından sosyal destek çalışmaları aralıksız sürüyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da valilik koordinesinde hizmet vermeye başlayan Vefa Sosyal Destek Grubu, bu kapsamda bir çok kurumdan oluşturulan personellerle görev yapıyor. Grupta önemli görevin düştüğü İl Emniyet Müdürlüğü de hem 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara özel hizmet veriyor, hemde sokağa çıkarak uygulamalarla vatandaşların evde kalmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

155 hattından kısıtlaması bulunan vatandaşların talepleri alınarak Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğündeki ekipler tarafından alış verişi yapılıp evlerine bırakılıyor. Evlere siparişleri bırakan polisler, aileler de kahve daveti yaparak teşekkür etmesi dikkat çekiyor. Polisler evden çıkamayanlar için talepleri dahilinde maaşlarını da çekerek kendilerine teslim ediyor.

Kent merkezinde de vatandaşların yoğun olarak kullandığı kapalı çarşı, gazi caddesi başta olmak üzere cadde ve sokak soka gezerek hem kimlik kontrolü yapıyor hemde evde kalmaları tavsiyesinde bulunuyor.

Elazığ polisi hem alışveriş yapıyor, hem sokakta vatandaşı uyarıyor

Kaynak: İHA

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Elazığ polisi hem alışveriş yapıyor, hem sokakta vatandaşı uyarıyor

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