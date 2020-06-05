Elazığ polisi bir haftada 99 şüpheli yakaladı, 51 adet silah ele geçirdi
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Elazığ polisi bir haftada 99 şüpheli yakaladı, 51 adet silah ele geçirdi

Elazığ polisinin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda 35'i aranan toplam 99 şüpheli yakalandı, 18'i tutuklandı.

Elazığ polisi bir haftada 99 şüpheli yakaladı, 51 adet silah ele geçirdi
05.06.2020 15:50 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:53

Elazığ polisinin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda 35'i aranan toplam 99 şüpheli yakalandı, 18'i tutuklandı. Yakalanan şüphelilerden ise 23'ü kurusıkı, 17'si ruhsatsız tabanca olmak üzere toplam 51 adet silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, önleyici tedbirler doğrultusunda son bir hafta içerisinde bir çok çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada da 35'i aranan, 64'ü adli olay şüphelisi olmak üzere toplamda 99 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 18'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak ceza evinde gönderildi. Polisin çalışmasında şüphelilerden ise 17'si ruhsatsız, 23'ü kurusıkı tabanca, 11'i tüfek olmak üzere 51 adet silah ele geçirildi. Şüphelilerden ayrıca, 12 adet kesici alet, 100 gram esrar, 14 gram metamfetamin, 3 gram eroin ve bir miktar taş kokain maddesi de elde edildiği öğrenildi.

Bu süre içerisinde hırsızlık olayları ile ilgilide çalışma yapan polis, çalıntı 1 otomobil, 1 motosiklet, maddi değeri yüksek 1 tespihi bularak sahiplerine teslim etti. Kayıp olarak aranan 12 şahıs ise bulundu.

Öteyandan hem korona virüs tedbirlerini ihlal eden, hemde kumar ve fuhuş olaylarına karşı yapılan çalışmalarda ise 19 şahsı yakalayan polis onlara toplamda 42 bin 150 TL para cezası kesti.Bir pansiyonun 90 gün kapatıldığı polisin çalışmasında, fuhuş ve kumar oynatma suçlarından da 3 şahsa adli işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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