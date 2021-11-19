ELAZIĞ PALU BÜYÜKDERE MİKROHAVZASI SULAMASI İNŞAATI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ELAZIĞ (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Elazığ iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Elazığ ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda Elazığ Palu Büyükdere Mikrohavzası (Bozçanak Havey Mezrası, Bozçanak Hanönü Mezrası, Baltaşı)Sulaması İnşaatı çalışmaları devam ediyor ve toplamda 3. 860 dekar tarım alanının cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanması temin edilecek. Su kaynağı Palu Büyükdere Regülatörü tamamlanmıştır. Regülatör 3 bin 860 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Palu Büyükdere Mikrohavzası Sulaması, milli ekonomiye toplamda yılda 5, 8 Milyon Lira katkı temin edecek ve ayrıca 1. 158 kişiye tarımsal istihdam sağlayacaktır. 2021 yılı sonuna kadar 2. 000 dekar alana ait sulama şebekesi imalatları tamamlanarak kısmen hizmete alınacak, geri kalan imalatlar 2022 yılında tamamlanarak 3. 860 dekar alanın tamamı hizmete alınacaktır.

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