Elazığ Otomobil sulama kanalının beton bariyerine çarptı: 6 yaralı
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Elazığ Otomobil sulama kanalının beton bariyerine çarptı: 6 yaralı

Otomobil sulama kanalının beton bariyerine çarptı: 6 yaralıAhmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, kontrolden çıkıp sulama kanalının beton bariyerine çarptı.

29.06.2020 02:29 | Son Güncelleme: 29.06.2020 02:33

Otomobil sulama kanalının beton bariyerine çarptı: 6 yaralı

Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, kontrolden çıkıp sulama kanalının beton bariyerine çarptı. Kanala düşmeye ramak kala duran otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İkitepe köy yolunda meydana geldi. Erhan Karabulut yönetimindeki 23 AAH 274 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalının beton bariyerine çarptı. Sulama kanalına yuvarlanmaya az bir mesafe kala duran ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Karabulut ile yanında bulunan 5 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılar, acil servislerde tedaviye alınırken, jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Elazığ Otomobil sulama kanalının beton bariyerine çarptı: 6 yaralı

Kaynak: DHA

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