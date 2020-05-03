ELAZIĞ Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 3 yaralı

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralıELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde kent merkezindeki Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Uğur Muharrem Bıçak'ın kullandığı 23 AE 395 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle ters yöne geçerek Hasan Demir idaresindeki 34 RK 7546 plakalı ticari araca çarptı. Kazada, her iki araçta bulan 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürülerek, tedaviye alındı.

Kaynak: DHA