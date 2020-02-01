: Elazığ nakliyeciler, elazığ'da depremzedeler için seferber oldu

01.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:31

Nakliyeciler, Elazığ'da depremzedeler için seferber oldu

ELAZIĞ'da meydana gelen deprem sonrası kentte birçok aile hasar gören evlerinden taşınıyor. Bazı nakliyeciler ise taşınan depremzedelere destek olmak için fiyatlarında indirim başlattı. Taşınma sürecinde depremzedelere yardım için şehir dışından da birçok nakliyeci Elazığ'a geldi.

Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak saat 20.55'te meydana gelen ve 41 kişinin ölümüne neden 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da birçok binada hasar oluştu. Hasarlı binalarda oturan ailelerden birçoğu evlerinden taşınmak durumunda kaldı. Elazığ'daki depremzedelere destek olmak için birçok nakliye firması kente gelerek, düşük fiyatlarla taşıma hizmeti sunmaya başladı.

'2 BİN LİRAYA TAŞIDIĞIMIZ EVLERİ BURADA 800 LİRAYA TAŞIYORUZ'

Depremin ardından Diyarbakır'dan yola çıktıklarını ve deprem bölgesine geldiklerini söyleyen nakliyeci Talat Kaya (42), depremzedelere yardımcı olmak adına ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Nakliye fiyatlarında indirim yaptıklarını belirten Kaya, "Normalde bin 500 ile 2 bin liraya taşıdığımız evleri burada 800 liraya taşıyoruz. Sürekli arayanlar oluyor. Gece yarılarına kadar ev taşıyoruz. Hasarlı evlerde taşıma yaparken korkmuyoruz. Biz Van depremine de gittik. Orada da birçok ev taşımıştık" dedi. Nakliye fiyatlarında yüzde 20 indirime gittiğini kaydeden nakliyeci Hakan Yasak (23) ise kentte yaşanan deprem felaketinden sonra fırsatçılık yapmak yerine insanlara yardımcı olmak gerektiğini dile getirdi.

Depremde evinin ağır hasar gördüğünü belirten Nilgün Yüksel (40), nakliyecilerin kendilerine kolaylık sağladığını ama durumu kötü olanlar için daha fazla indirim yapmaları gerektiğini söyleyerek, "Umarım tüm depremzedelerimiz başlarını sokacak bir ev bulabilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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