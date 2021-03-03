Elazığ Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlerle aşı oldu
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Elazığ Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlerle aşı oldu

03.03.2021 14:06 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:11
Elazığ Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlerle aşı oldu

ELAZIĞ'da, yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğretmenlere yönelik aşılama takvimi de sürüyor.

ELAZIĞ'da, yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğretmenlere yönelik aşılama takvimi de sürüyor. Öğretmenlerle birlikte Covid-19 aşısı olan İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, "Tüm öğretmenlerimiz, sistem üzerinden randevularını alarak aşılarını tüm sağlık merkezlerimizde rahatlıkla yaptırabilecek" dedi.

Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yüz yüze eğitime de geçilmeye başlandı. Bu kapsamda ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'daki öğretmenlere yönelik aşılama takvimi de sürüyor. Öğretmenlerle birlikte Covid-19 aşısı olan İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, randevu alınması gerektiğini söyledi. Gürtürk, "Okullarımızın yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı'mız eğitim çalışanlarımızı ön sıralara aldı. Tüm öğretmenlerimiz sistem üzerinden randevularını alarak aşılarını tüm sağlık merkezlerimizde rahatlıkla yaptırabilecekler. Hepimizin amacı Elazığ'ın risk haritasında sarı olan renginin maviye dönüşmesi için elimizden gelen gayreti sarf ederek maske, mesafe ve temizlik gibi kurallara uymaktır. Okullarımızda eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, ilimizdeki iş yerlerinin açılarak faaliyetlerini yürütmeleri ve kamu kurum ve kuruluşlarımızın vatandaşımıza daha hızlı ve sağlıklı hizmet edebilmesi için üzerimize düşen her şeyi yapmalıyız" dedi.


Elazığ Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlerle aşı oldu
Elazığ Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlerle aşı oldu
Elazığ Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlerle aşı oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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