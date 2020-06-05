Elazığ Millet Bahçesi bugün açılıyor
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Elazığ Millet Bahçesi bugün açılıyor

Elazığ'da 4 yıl önce bölücü terör örgütünün bombalı araçla düzenlediği hain saldırı sonrası zarar gören ve ardından yıkılan İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının yerine yapılan Millet Bahçesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferansla açılıyor.

Elazığ Millet Bahçesi bugün açılıyor
05.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:39

Elazığ'da 4 yıl önce bölücü terör örgütünün bombalı araçla düzenlediği hain saldırı sonrası zarar gören ve ardından yıkılan İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının yerine yapılan Millet Bahçesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferansla açılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik 18 Ağustos 2016 tarihinde terör örgütü tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda polis memurları Serhat Öztürk, Elvan Özbay ve Yusuf Kenan Mutlu şehit olmuş, 251 kişi yaralanmıştı. Hain saldırının üzerinden yaklaşık 4 yıl geçerken, saldırı sonrası hasar alan İl Emniyet Müdürlüğü binası o dönem yıkılmış, yenisi ise belirlenen farklı bir yerde yapılarak hizmete girmişti. Yıkılan eski emniyet müdürlüğünün yerine de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Millet Bahçesi yapılacağının açıklanmasıyla hemen ihalesi yapılarak çalışmalar start almıştı. Kent merkezine girişte Çayda Çıra kavşağı yanında yer alan Millet Bahçesi tamamlandı.

Toplamda 30 bin 616 metrekarelik alana kurulan Millet Bahçesi'ne millet kıraathanesi, havuz, yürüyüş parkurları, tematik bahçeler, çocuk parkları, etkinlik alanları kuruldu. Yaklaşık 600 ağacın bulunduğu Elazığ Millet Bahçesi, bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla katılacağı Millet Bahçeleri toplu açılış töreniyle açılacak. Toplu açılış töreninde Elazığ'ın dışında İstanbul Halkalı ve Pendik, Sakarya, Samsun, Batman, Sivas, Bursa,Trabzon ile Diyarbakır millet bahçelerinin de açılacağı duyuruldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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