Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Elazığ merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 4 kişi yakalandı.
Elazığ merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 4 kişi yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Elazığ, Erzurum, Bingöl ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında görevde bulunan polis ve doktorun da yer aldığı 4 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.