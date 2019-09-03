Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Elazığ merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 4 kişi yakalandı.

03.09.2019 14:32
Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Elazığ merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 4 kişi yakalandı.


Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Elazığ, Erzurum, Bingöl ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda, aralarında görevde bulunan polis ve doktorun da yer aldığı 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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