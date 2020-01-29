Elazığ merkezli depremden etkilenen bölgelerde okullar 10 Şubat'ta açılacak

29.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ ile Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerindeki okulların 10 Şubat'ta açılacağını söyledi.

Soylu, beraberinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Elazığ Valiliğinde düzenlediği basın toplantısında, Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 1348 artçı yaşandığını söyledi.

İl merkezinde kar yağışının başladığını ifade eden Soylu, "Depremin olduğu dakikadan bu dakikaya kadar Elazığ'da ve Malatya'da huzuru bozan, kamu düzenini zorlayan hiçbir asayiş olayının olmadığını büyük bir memnuniyetle iletmek isterim." dedi.

Bankalar akşam açık

Soylu, hem çöken hem de yıktırılan binalardaki hak sahiplerine ödemelerin başladığını, vatandaşların 24.00'e kadar açık tutulan bankalardan kendilerine verilen ödeme çeklerini tahsil edebileceklerini kaydetti.

Okulların açılmasına ilişkin Elazığ ve Malatya Valisi ile istişare de bulunduklarını dile getiren Soylu, şöyle konuştu:

"Sahanın durumunu görüyoruz. Bir taraftan evlerine giremeyen vatandaşlarımız var, ağır hasarlı evler var. Çocuklarımız bu depremden en çok etkilenenler. Sosyal destekler de gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Onların kitap ve giysileri evlerde kalmış. Hem öğretmenlerin gelişi hem de deprem sebebiyle il ve ilçelerini terk edip başka yerlerde konaklayan vatandaşlarımız var. Dışarıdan gelecek öğretmenlerimiz var."

Fırat Üniversitesi 17 Şubat'ta açılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile yaptıkları değerlendirmeyi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz ettiklerini vurgulayan Soylu, "Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak. Üniversitelerde de ara tatil var. Elazığ Fırat Üniversitesinde sınavlar ertelenmişti, 17 Şubat'ta açılacak. Onun için bu esnada herhangi bir ertelemeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

10 okul yıkılacak

Bakan Süleyman Soylu, Elazığ'ın genelinde 200'ün üzerinde okulda yapılan inceleme sonucunda 10 okulun yıkılmasına karar verildiğini işaret ederek, şunları kaydetti:

"Güven Hastanesinin sahibesi Nükhet Hanım, Kolin İnşaatın sahibi Celal Koloğlu, Final Okullarının sahibi İbrahim Taşel, Türk-İş Genel Başkanı Ergun Bey'den istirhamda bulunduk. Bunun yanı sıra Bahçeşehir Okulları, Konya TSO Başkanı her biri Türk-İş 16, diğerleri 24 derslikli ilk öğretim okulu olmak üzere okul yapma konusunda yaptığımız görüşmelerde sevinerek katkıda bulunmayı taahhüt ettiler. Bu da bizi mutlu etti. Saran Şirketler Gurubu Doğukent de spor salonu yapma konusunda irade ortaya koydu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizim yapmamız gereken ilk etapta hemen yapılacak olan okulların yapılmasını sağlayabilmek ve eğitim-öğretime açmak."

"Herkes birbirine yardımcı oluyor"

Soylu, gelen bütün yardım ve bağışların itinayla hakkaniyet ölçüsü içinde dağıtıldığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Geçmiş alışkanlıklardan kalan 'acaba ne olacak?' sorusu lütfen Elazığ ve Malatya üzerinde speküle edilmesin, bizi incitir ve üzer. İnanın sahada gönüllü ordusu var. Elazığ ve Malatyalılar çok güçlü bir iradeye sahipler. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Sadece kurumsal bir süreç yönetilmiyor aynı zamanda ciddi bir gönüllülük süreci de yürütülüyor."

"100 milyon liralık bir nakit desteği oldu"

Gelen bağışlara değinen Soylu, "Kızılaya 27,5 milyon lira, TV8'de 22,5 milyon liralık SMS toplanmıştı, 2 milyon 2250 bin kişi SMS gönderdi. Bu çok saygıdeğer bir şey. Toplam SMS 27 milyon 652 bin. Kızılaya 27,5 milyon lira, AFAD'a da 72 milyon liralık yani toplamda 100 milyon liralık bir nakit desteği oldu." dedi.

Soylu, tırlarla gelen yardımların bin gönüllü tarafından ayrıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Isıtıcı, gıda ve battaniye dışında özellikle başımızın üzerine belki mont olabilir, günlük kışlık ihtiyaçlarını karşılayabilecek onun dışında vatandaşımızdan veya ilgili kurum ve kuruluşlardan bir talebimizin olmadığını belirtmek istiyorum. Özellikle yaş sebze ve meyve geliyor ama bunları zaman bakımında alabilmek ve tüketebilmek açısından sıkıntımız var. Aşevlerine veriyoruz ama aşevlerimizin de ihtiyaçlarını başka kanallardan karşılamaya çalışıyoruz. Isıtıcı konusunda sıkıntı vardı, AFAD başkanlığımızla birlikte 10 bin ısıtıcıyı İstanbul'dan yola çıkardık bugün öğlenden sonra elimizde olacak."

23 bin çadır dağıtıldı

Gelecek mont, kaban, kazak, kaşkol gibi kışlık giyecekleri dağıtacaklarını bildiren Soylu, şunları söyledi:

"Elazığ ve Malatya'da şu ana kadar 23 bin 286 çadır, 52 bin 658 battaniye, 19 bin 565 yatak dağıtıldı. Bugün akşama kadar tüm çadırlar tek tek taranarak eksik ne varsa verilecek. En uzak yerler köyler her gün iki defa ziyaret edilerek kumanya veriliyor. Günde 30 bin kişiye sıcak AŞ çıkıyor, günlük 65 bin kişilik kumanya dağıtılıyor. Beslenme ve AŞ mekanizmamızı Kızılay yürütüyor. Türk Polis Teşkilatı günde 50 bin kumanya gönderiyor."

Deprem bölgesinde kurulacak geçici konaklama merkezleri sayesinde vatandaşların barınma sorunun giderileceğini aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"15-20 gün içerisinde ağır hasarlı binalarda ve çadırlarda oturmalarını kaldıracağız. Şu anda 2 binin üzerinde çadırımız boş. Eski eğitim ve araştırma hastanesinin binası depremden güçlendirilmiş şekilde 500 kişilik yataklı yer hazırlanmaktadır. Yarın itibarıyla hazır olacak. Hazar Gölü etrafında 500 kişilik kamu misafirhanemiz var."

52 camide 4 bin 150 kişi barınıyor

Bakan Soylu, il genelinde 52 camide 4 bin 150 kişi barındırıldığını, 150 din görevlisinin depremzedelere manevi destek sunduğunu dile getirerek "Ayrıca depremzedelerin yoğun olarak kaldığı Kültür Park'ta Diyanet İşleri Başkanlığı çadırı kurulmuş, burada 10 manevi rehberimiz vatandaşlarla ilgileniyor." dedi.

Yakınını kaybeden ailelere 10 bin lira

Depremde hayatlarını kaybeden her aileye 10 bin lira, yaralılara 1000 lira yardım yapıldığını belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca vatandaşımıza sevk edilen erzak kolisi 26 bin 850 adet. 21 bin 150 kişiye giyim, 23 bin 152 bebek bezi dağıtıldı. Depremden zarar gören vatandaşlarımıza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca şu ana kadar 850 bin lira nakdi yardımda bulunuldu. Enerji Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda 30 bin ton kömür dağıtılıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla deprem bölgesine 44 milyon lira kaynak aktarıldı. Bunun yarısı Malatya yarısı Elazığ'a gönderildi."

Çocuklara oyuncak dağıtacaklarını, bu yaş grubundakilerin depremin psikolojisinden kurtarmak için ekiplerin faaliyet yürüttüğünü ifade eden Soylu, internet hizmeti sunma çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.

Jandarma yaralı inek için çadır kurdu

Soylu, Çevrimtaş köyünde hayvanların telef olduğunu aktararak, "Tarım Bakanlığımızın gönderdiği hayvanları teslim ettik. Depremde yaralanan bir ineğimiz vardı Nazlı. Jandarmamız, kalkamadığı için bulunduğu yerde güzel bir çadır yapıldı. Hepimizin ders alacağı önemli manzaralar var burada. Herkes kendi hassasiyetini çok farklı şekilde yansıtıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA