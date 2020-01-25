Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 19 ölü (8)

25.01.2020 06:51 | Son Güncelleme: 25.01.2020 06:51

AFAD'dan saat 06.00 sıralarında yapılan açıklamada depremde hayatını kaybeden ve hastaneye başvuran vatandaşların illere göre bilançosu paylaşıldı. Açıklamada 2 ilde 19 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, 7 ilde hastanelere başvuran kişi sayısı ise 922 olarak belirtildi. AFAD'ın açıkladığı son bilanço şöyle:

İL HAYATINI KAYBEDEN HASTANEYE BAŞVURAN

ELAZIĞ 15 560

MALATYA 4 226 DİYARBAKIR - 34ADIYAMAN - 25 BATMAN - 6 KAHRAMANMARAŞ - 37 ŞANLIURFA - 34

TOPLAM 19 922

Haber: ELAZIĞ,

Kaynak: DHA