Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 19 ölü (8)

25.01.2020 06:44 | Son Güncelleme: 25.01.2020 06:44

AFAD'dan saat 06.00 sıralarında yapılan açıklamada depremde hayatını kaybeden ve hastaneye başvuran vatandaşların illere göre bilançosu paylaşıldı. Açıklamada 2 ilde 19 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, 7 ilde hastanelere başvuran kişi sayısı ise 922 olarak belirtildi. AFAD'ın açıkladığı son bilanço şöyle:

İL HAYATINI KAYBEDEN HASTANEYE BAŞVURAN

ELAZIĞ 15 560 MALATYA 4 226 DİYARBAKIR - 34 ADIYAMAN - 25BATMAN - 6 KAHRAMANMARAŞ - 37 ŞANLIURFA - 34 TOPLAM 19 922

Kaynak: DHA