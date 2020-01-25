Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 19 ölü (8)
AFAD'dan saat 06.00 sıralarında yapılan açıklamada depremde hayatını kaybeden ve hastaneye başvuran vatandaşların illere göre bilançosu paylaşıldı.
AFAD'dan saat 06.00 sıralarında yapılan açıklamada depremde hayatını kaybeden ve hastaneye başvuran vatandaşların illere göre bilançosu paylaşıldı. Açıklamada 2 ilde 19 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, 7 ilde hastanelere başvuran kişi sayısı ise 922 olarak belirtildi. AFAD'ın açıkladığı son bilanço şöyle:
İL HAYATINI KAYBEDEN HASTANEYE BAŞVURANELAZIĞ 15 560 MALATYA 4 226 DİYARBAKIR - 34 ADIYAMAN - 25 BATMAN - 6 KAHRAMANMARAŞ - 37 ŞANLIURFA - 34 TOPLAM 19 922