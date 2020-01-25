Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 19 ölü (8)
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Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 19 ölü (8)

AFAD'dan saat 06.00 sıralarında yapılan açıklamada depremde hayatını kaybeden ve hastaneye başvuran vatandaşların illere göre bilançosu paylaşıldı.

25.01.2020 06:44 | Son Güncelleme: 25.01.2020 06:44
Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 19 ölü (8)

'dan saat 06.00 sıralarında yapılan açıklamada depremde hayatını kaybeden ve hastaneye başvuran vatandaşların illere göre bilançosu paylaşıldı. Açıklamada 2 ilde 19 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, 7 ilde hastanelere başvuran kişi sayısı ise 922 olarak belirtildi. AFAD'ın açıkladığı son bilanço şöyle:   

İL                               HAYATINI KAYBEDEN       HASTANEYE BAŞVURAN

ELAZIĞ                                    15                                           560 MALATYA                                  4                                            226 DİYARBAKIR                             -                                              34 ADIYAMAN                                -                                              25 BATMAN                                    -                                                6 KAHRAMANMARAŞ                  -                                              37 ŞANLIURFA                               -                                              34 TOPLAM                                  19                                            922

 


Kaynak: DHA
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