Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 18 ölü (5)

25.01.2020 05:22 | Son Güncelleme: 25.01.2020 05:22

'AFAD KOORDİNASYONU DIŞINDA İŞ MAKİNASI ÇALIŞTIRILMAYACAK'

AFAD'dan yapılan açıklamada bölgede arama-kurtarma çalışmalarının planlı bir şekilde yürütülmesi konusunda hassasiyete vurgu yapıldı. Açıklamada, deprem sonrasında tüm iller ve birliklerin teyakkuz haline geçirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm afet ve acil durum yönetimi merkezleri (AADYM) aktif hale geçirilmiştir. 2 AFAD Başkanlık personeli, 14 Ankara AFAD İl Müdürlüğü personeli, 5 UMKE ve 18 itfaiye personeli Etimesgut Havaalanı'ndan Genelkurmay Başkanlığı'na ait uçak ile Elazığ'a hareket etmiştir. 1 AFAD Başkanlık personeli, 21 İstanbul AFAD personeli, 1 DHMİ personeli, 10 Sakarya AFAD personeli, 7 Bursa AFAD personeli, 2 İHH personeli ile 2 kurtarma aracı ekipmanları ile İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Elazığ'a hareket etmiştir. 39 AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden toplam 1076 arama kurtarma personeli ve 210 araç bölgeye sevk edilmiştir. Çalışmalara destek amacıyla 15 arama kurtarma köpeği bölgeye gönderilmiştir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalışmayacaktır."

Haber: TAHA AYHAN/ MALATYA,

Kaynak: DHA