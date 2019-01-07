Elazığ Merkezli 4 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

Elazığ merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Elazığ, Adana, Malatya ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 gün önce Elazığ, Adana, Malatya ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda imam hatip, öğretmen ve meslekten ihraç edilen askeri personelin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA